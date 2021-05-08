Москва, , 12:25 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2765 случаев заражения коронавирусом. Такие цифры 8 мая привели в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 2765 новых случаев заражения, госпитализированы 1192 человека, скончались 57 пациентов», — сообщили в оперштабе.

За этот же период в городе выздоровели ещё 2482 пациента с COVID-19. Отметим, что днем ранее количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в столице составляло 2846.

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