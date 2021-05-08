Барнаул, , 12:16 — REGNUM Глава Барнаула Вячеслав Франк 8 мая поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Матрёну Андрейченко. Он пожелал ей крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего, а также вручил цветы, подарки от губернатора Алтайского края и от администрации Барнаула, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Мэр Барнаула поздравляет ветерана Великой Отечественной войны Матрёну Андрейченко «Вечерний Барнаул»

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В рамках акции «Парад у дома ветерана» во дворе Матрены Андрейченко прошли показательные выступления взвода почетного караула Барнаульского юридического института МВД России, прозвучали песни военных лет и поздравления с Днем Победы.

«Спасибо всем, кто помнит подвиг воинов, прошедших этот страшный путь. Сегодня важно жить честно и достойно, на благо Родине, никогда не забывать нашу победу и пронести эту память сквозь поколения!» — ответила фронтовичка.

Матрена Егоровна попала на фронт в 1942 году, служила в 312-й стрелковой дивизии медсестрой до 1945 года. Участвовала в освобождении городов: Ржев, Великие Луки, Смоленск, Орша, Могилев, Варшава, Краков, дошла до Германии. После войны вернулась в Алтайский край, окончила сельхозинститут и работала агрономом.

В 1962 году переехала в Барнаул и до выхода на пенсию работала инспектором краевого отдела народного образования. Более 20 лет является активистом ветеранского движения. Ее деятельность отмечена медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом». Является создателем и членом совета музея гимназии №74.

В 2015 году Матрене Егоровне присвоено звание «Почетный гражданин города Барнаула». Несмотря на свой возраст, Матрена Егоровна энергична, жизнерадостна, ведет активную общественную жизнь, участвует в патриотическом воспитании молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Алтайского края Виктор Томенко 8 мая в режиме видеосвязи поздравил с Днем Победы Василия Михайловича Горбунова — участника Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли.

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