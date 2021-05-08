Мурманск, , 12:16 — REGNUM В одной из квартир Мурманска в результате разгерметизации самогонного аппарата погибли 30-летний мужчина и девятилетний ребёнок.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР, предварительно причиной смерти погибших стало отравление газом.

«Произведен осмотр места происшествия, самогонный аппарат изъят. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».