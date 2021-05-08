Симферополь, , 12:16 — REGNUM Вице-премьер правительстваКрыма, постоянный представитель республики при президенте РоссииГеоргий Мурадов назвал очередное требование американских властей вернуть полуостров Украине — оскорблением. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

Напомним, что на русскоязычной странице посольства США в социальной сети Facebook было написано, что Вашингтон призывает передать полный контроль над Крымом Киеву. Мурадов назвал это требование — оскорблением. Более того, это оскорбление не только народов Крыма, которые сами определили свою судьбу, но и народов всего мира, которые боролись за суверенитет и самоопределение.

«Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение», — сказал Мурадов.

Он также напомнил, что Крым — это прежжде всего народ, а не территория. И этот народ, в отличие от «молодых американских ковбоев», имеет 2500-летний опыт государственности.

«Крым — это то сакральное место, тот корень, из которого более тысячи лет назад вырос русский мир — стержень восточнохристианской цивилизации», — подчеркнул Мурадов.