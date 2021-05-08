Подгорица, , 12:36 — REGNUM Хорватия является близким соседом, союзником и другом и очень ценит её поддержку в достижении ключевых внешнеполитических целей, заявил 7 мая министр иностранных дел Джордже Радулович во время встречи с хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом во время его официального визита в Черногорию. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Радулович подчеркнул важность интенсивного диалога между дружественными странами, Черногорией и Хорватией, отношения которых укрепляют сотрудничество и альянс в НАТО.

«Черногория не забудет тот факт, что в течение 2020 года, который ознаменовался пандемией COVID-19, во время председательства Хорватии в Совете ЕС, открылась последняя глава переговоров о вступлении в ЕС, благодаря помощи наших друзей в процессе расширения в такой трудный период», — отметил он.

Глава черногорской дипломатии также добавил, что Черногория и Хорватия являются символом отличных двусторонних отношений. Он добавил, что любые открытые вопросы решаются в духе добрососедства и открытого диалога. Он также поблагодарил помощь Хорватии в виде поставки в Черногорию 10 000 вакцин от коронавируса.