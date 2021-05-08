Новосибирск, , 12:15 — REGNUM В Новосибирске организована прокурорская проверка по сообщению о нарушении прав ветерана на льготное получение лекарств. Об этом сообщило региональная прокуратура.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о ветеранах и лекарственном обеспечении льготной категории населения, оценит полноту действий должностных лиц при рассмотрении обращений (жалоб) ветерана, — уточнили в ведомстве. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили, что 93-летняя ветеран тыла столкнулась с проблемами в получении бесплатных лекарств. СКР начал доследственную проверку информации.

Читайте также: В Новосибирске 93-летняя ветеран тыла не смогла получить льготные лекарства