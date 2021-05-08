Нью-Йорк, США, , 12:17 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой прошедшего игрового дня. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба НХЛ.

В победном матче регулярного чемпионата своей команды с клубом «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ) 24-летний российский хоккеист набрал два (шайба + результативная передача) очка, в результате чего в его дебютном сезоне в НХЛ он имеет в активе 49 (27 голов + 22 голевые передачи) очков в 53 матчах.

Первой звездой дня стал форвард «Даллас Старз» Джо Павелски, набравший четыре (две шайбы + два голевых паса) очка в победной для его клуба встрече с командой «Тампа-Бэй Лайтинг» (2:5).

Третьей звездой игрового дня в НХЛ признали нападающего «Аризона Койотс» Конора Гарланда, отдавшего две результативные передачи в победном для его клуба матче с командой «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).