Москва, 8 мая 2021, 12:13 — REGNUM Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, сообщили 8 мая в пресс-службе казахстанского лидера.
Собеседники также обсудили двустороннее сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, а также предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая.
Стороны отметили успешную работу правительств России и Казахстана по развитию торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане отменили торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса.