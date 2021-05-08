Москва, , 12:10 — REGNUM Большинство граждан России считает самым важным литературным произведением о Великой Отечественной войне повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса книжного сервиса MyBook.

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Подавляющее большинство респондентов согласилось с тем, что произведения о Великой Отечественной войне должны быть включены в школьную программу. Участники опроса отметили, что чтение таких произведений поможет в изучении истории (с этим согласились 77% участников опроса) и воспитании патриотических чувств (34%), а также позволит увидеть события глазами очевидцев (44%).

Среди самых важных произведений о Великой Отечественной войне наибольшая доля респондентов указала повесть «А зори здесь тихие». Также в тройку важнейших произведений по результатам опроса вошли «Судьба человека» Михаила Шолохова и «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.