Фриско, США, , 12:09 — REGNUM Глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд решил подлить масла в огонь слухов вокруг того, что студия уже работает над новой игрой Borderlands. Об этом 7 мая сообщил журнал PC Gamer.

Изначально портал Gamereactor, не приводя никаких доказательств, заявил, что новая Borderlands «намного ближе, чем вы думаете», добавив, что игра будет не очередной частью франшизы, а спин-оффом. Позже автор портала VentureBeat Джефф Грабб написал в соцсети, что Gearbox Software, скорее всего, также будет участвовать в разработке новой игры.

«Эти слухи НЕ точны. Gearbox является ведущим разработчиком любых будущих игр франшизы Borderlands (или любых игр спин-оффов Borderlands), безо всякой совместной разработки», — написал в ответ на это Питчфорд в Twitter.

Напомним, релиз игры Borderlands состоялся 13 сентября 2019 года. В апреле 2021 года Gearbox Entertainment стала одним из семи подразделений шведской компании Embracer Group.

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