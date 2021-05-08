Новосибирск, , 12:05 — REGNUM Ситуация с занятостью населения в регионах Сибирского федерального округа, по оценке специалистов, постепенно улучшается. Об этом сообщает аппарат полномочного представителя президента России в Сибири.

Уточняется, что в январе-марте 2021 года уровень общей безработицы в среднем по округу составлял 6,9%, в аналогичном периоде 2020 года — 5,8%.

«Зарегистрированная безработица по состоянию на конец марта 2021 года в среднем по округу отмечена на уровне 2,6% (по России 2,3%), это в два раза больше, чем в конце марта предыдущего года. В то же время с начала текущего года фиксируется устойчивая тенденция к снижению показателя. Так, по состоянию на конец февраля 2021 года зарегистрированная безработица составляла в среднем по округу 3,4%», — говорится в официальном сообщении.

На конец марта 2021 года на учёте в службах занятости сибирских регионов состояло 221,1 тысячи человек. Это в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Но в сравнении с концом февраля 2021 года показатель снизился на 23%.

Отмечается, что снижение количества зарегистрированных безработных в течение марта наблюдалось во всех регионах округа, наиболее заметное — в Красноярском крае.

При этом пособие по безработице в округе по состоянию на конец марта 2021 года получали 131 тысяча человек — на 41 тысячу больше, чем года назад, но на 16 тысяч меньше, чем в конце февраля 2021 года.