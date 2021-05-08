Саратов, , 12:41 — REGNUM В Саратовской области с коронавирусной инфекцией за минувший день не справились шесть пациентов — так же, как и накануне. По данным облминздрава, от осложнений, вызванных COVID-19, всего скончались 967 человек.

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Так, за сутки жертвами новой коронавирусной инфекции стали четверо мужчин и две женщины в возрасте от 63 до 72 лет.

Число активных больных снизилось на 91 пациента и на сегодняшний день составляет 4334 человека.

ИА REGNUM напоминает, что в Саратовской области по состоянию на 8 мая подтверждено 60 037 случаев заражения. Выздоровели за сутки 210 пациентов, за все время — 54 736 человек.

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