Чита, , 12:03 — REGNUM В Чите завершается подготовка к праздничным мероприятиям в честь Дня Победы. Как сообщает 8 мая телеграм-канал губернатора региона Забайкалья Александра Осипова, 9 мая главным местом празднования в Чите традиционно станет площадь имени Ленина. С утра планируется организация военного парада, торжественного митинга на мемориале боевой и трудовой славы Забайкальцев.

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С 13:00 по местному времени будут работать тематические площадки вдоль улицы Ленина — от улицы Столярова до Богомягкова, которые будут объединены одной концепцией «Дорога жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья. Самую работоспособную, молодую и здоровую часть населения — 175 тысяч своих сынов и дочерей — Забайкалье отправило на фронт.

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