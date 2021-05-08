Сакраменто, США, , 12:18 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» обыграл команду «Сакраменто Кинг» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась в пользу гостей со счетом 104:113.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Сан-Антонио» Демар Дерозан, набравший в матче 25 очков.

В составе «Сакраменто» самым результативным оказался защитник Теренс Дэвис, который набрал за встречу 24 очка.

Отметим, этой победой «Сан-Антонио» прервал свою серию из пяти подряд поражений и 9 мая встретится с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Сакраменто» выиграл пять подряд предыдущих встреч и днем позже сыграет с командой «Оклахома-Сити Тандер».