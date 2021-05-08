Тюмень, 8 мая 2021, 12:01 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 52 случая заражения коронавирусом. Об этом 8 мая сообщает региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»
Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 54 случая.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 мая коронавирусом заразились 35 542 человека. Выздоровели 33 882 человека, скончались 487 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).