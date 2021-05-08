Душанбе, 8 мая 2021, 11:58 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в памятных мероприятиях по случаю празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили 8 мая в пресс-службе таджикистанского лидера.
Глава государства возложил цветы к Вечному огню в парке Победы в Душанбе и почтил минутой молчания воинов, павших в Великой Отечественной войне.
В мероприятии принял также участие сын главы государства — спикер верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали, министр обороны Шерали Мирзо, премьер-министр Кохир Расулзода, а также ветераны войны и труда.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде Победы в Москве. Таджикистанский лидер вылетел в российскую столицу 8 мая.
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