Лондон, 8 мая 2021, 11:57 — REGNUM Capcom решила необычным образом отпраздновать в Великобритании релиз игры Resident Evil Village. Об этом 7 мая сообщил портал Game Informer.
Компания разместила огромное изображение ликана (оборотня) на холме, расположенном между деревнями Сомерсет и Блэкдаун-Хиллз. Ширина инсталляции, выполненной из известняка, составляет около 58 м, а длина — более 100 м.
Примечательным является то, что подобные изображения издревле выкладывали на склонах холмов жители сельской местности Великобритании. В Capcom отметили, что на создание изображения ушло менее 24 часов.
https://twitter.com/gameinformer/status/1390739160902864896
Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Resident Evil 3 Remake добавили вампиршу леди Димитреску из Resident Evil Village. Релиз восьмой игры серии состоялся 7 мая 2021 года.
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