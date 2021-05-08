Лондон, , 11:57 — REGNUM Capcom решила необычным образом отпраздновать в Великобритании релиз игры Resident Evil Village. Об этом 7 мая сообщил портал Game Informer.

Компания разместила огромное изображение ликана (оборотня) на холме, расположенном между деревнями Сомерсет и Блэкдаун-Хиллз. Ширина инсталляции, выполненной из известняка, составляет около 58 м, а длина — более 100 м.

Примечательным является то, что подобные изображения издревле выкладывали на склонах холмов жители сельской местности Великобритании. В Capcom отметили, что на создание изображения ушло менее 24 часов.

https://twitter.com/gameinformer/status/1390739160902864896

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Resident Evil 3 Remake добавили вампиршу леди Димитреску из Resident Evil Village. Релиз восьмой игры серии состоялся 7 мая 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Вампиршу леди Димитреску добавили в игру Resident Evil 3 Remake