Барнаул, , 11:57 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в режиме видеосвязи поздравил с Днем Победы Василия Михайловича Горбунова — участника Великой Отечественной войны. Подробности 8 мая сообщает телеграмм канал правительства региона.

Сибирский фронтовик Василий Михайлович Горбунов Пресс-служба правительства Алтайского края

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«День Победы для нас святой, священный праздник. Мы отмечаем его с особым воодушевлением. Слова особой признательности — тем людям, кто воевал, кто прошел войну и эту Победу обеспечил. Мы перед Вами, Василий Михайлович, преклоняемся», — с такими словами губернатор обратился к фронтовику.

По основным вехам биографии Василия Горбунова можно увидеть, как складывались судьбы тысяч юношей и девушек довоенного поколения. Родился в многодетной семье (в августе 1925 года), до войны успел окончить 5 классов. Ушел на фронт лишь только исполнилось 18 лет — в 1943 году.

На Дальнем Востоке во время войны с Японией освобождал Манчжурию. Война для Василия Михаловича окончилась на Курильских островах. За боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизовался только в 1950 году, вернулся на малую родину — в Кузбасс.

Получил специальность «горный мастер», более 40 лет отработал в шахте Полысаевская. Женился в 1953 году, в семье родилось трое детей — сыновья Александр и Михаил, дочь Нина. В 2004 году, после смерти супруги, переехал жить к дочери — на Алтай. Живет в поселке Южном города Барнаула.

В разговоре с Виктором Томенко фронтовик рассказал, что ведет активный образ жизни — ежедневно делает зарядку и занимается оздоровительной ходьбой. В семье ветерана 7 внуков и 8 правнуков.

Алтайский губернатор Виктор Томенко Пресс-служба правительства Алтайского края

Кстати, самая младшая из них Александра родилась три года назад, в День Победы. 9 мая 2021 года семья Василия Михайловича соберется за праздничным столом, посмотрят трансляцию парада на Красной площади.

«Обязательно и 100 грамм нужно выпить, как без этого», — рассмеялся Василий Михайлович.

«Василий Михайлович, примите нашу благодарность за Победу и Вашу очень достойную жизнь», — сказал Виктор Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли.

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