8 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 13:56 — REGNUM Как сообщило турецкое новостное агентство Hürriyet, делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом провела в Каире переговоры с заместителем министра иностранных дел Египта Хамди Санадом Лозой и его делегацией. Данное событие обращает на себя внимание потому, что это была первая официальная встреча представителей двух стран за восемь лет.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, отношения между Турцией и Египтом резко ухудшились после свержения летом 2013 года президента Мухаммеда Мурси. Анкара не признала пришедшего к власти в Египте генерала Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси. 23 ноября 2013 года египетские власти отозвали своего посла из Турции, а также объявили турецкого посла персоной нон грата. Еще недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвергал резкой критике своего египетского коллегу, заявляя, что «никогда не будет говорить с ним и с кем-то, подобным ему». И вдруг стороны сообщили о «шагах, которые могут обеспечить нормализацию отношений между двумя странами в двустороннем и региональном контексте». Что случилось? В изображении многих турецких СМИ эта акция часто подается так, будто Анкара является «главным эпицентром, вокруг которого крутятся почти все события в регионе». Действительно, Турция в ходе «арабской весны» предприняла попытку перехватить у Запада роль первой скрипки в регионе. В Египте она сделала ставку на «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представителем которых являлся Мурси, а когда власть перехватили египетские военные, Анкара начала финансировать «антиправительственные элементы» в Египте, угрожать переворотом.

Но свергнуть военных в Египте с помощью «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у Турции не получилось, а потери на экономическом фронте оказались очень ощутимыми. Принципиально изменить ход событий не удалось и через вступление в ливийский кризис, после чего последовал конфликт в Восточном Средиземноморье, который изменил в регионе расстановку сил. Каир встал на сторону Греции и греческой части Кипра, выступил против турецкой политики в Ливии и даже вместе с Францией принял участие в создании так называемой антитурецкой коалиции. По оценке экспертов, дело могло было дойти даже до начала военной кампании Египта в Ливии, чему помешало посредничество США. Потому что Анкара готовилась использовать на своей стороне боевиков движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кстати, Москва проявила солидарность с Вашингтоном на этом направлении, ведя при этом конструктивный диалог с Каиром. Но главное оказалось в том, что события в Ливии, где пересеклись державы «первого дивизиона» — Россия, США и Франция, — имеющие серьезное влияние в арабском мире, обозначили фактор политической изоляции Турции.

Только после этого турецкие эксперты громко заговорили о том, что «Эрдоган в отношении Ас-Сиси допустил серьезную ошибку, потому что в отличие от президента Сирии Башара Асада египетский лидер пользуется поддержкой американцев, и не только их одних». Не увенчались успехом и попытки Анкары оказывать давление на Каир через Эфиопию и Судан. «Крупная игра» у турок провалилась. Однако загадка в том, почему Египет сейчас пошел на сближение с Турцией в противовес договоренностям с Грецией о разграничении морских юрисдикций в Восточном Средиземноморье? Инициатива Каира в Анкаре была воспринята как повод сделать жест доброй воли. Из турецкой столицы прозвучали слова, что возможно достижение соглашения об ограничении границ зон экономических интересов на море между Египтом и Турцией. И после этого турецкие власти заявили о возможности нормализации отношений между двумя странами в принципе, хотя вопрос о заключении экономической сделки считается делом отдаленной перспективы: Египет не разорвал соглашения с Кипром и Грецией, которые противостоят Турции в ее попытках освоиться на шельфе Средиземного моря, этот конфликт сложный и многосторонний.

Абдель Фаттах Ас-Сиси (сс) UNclimatechang

Фактом является то, что недавно при активном содействии России в Ливии стороны подписали соглашение о прекращении огня, и этот консенсус оказывает свое воздействие на нормализацию египетско-турецкого сотрудничества. Не ясно только то, скажется ли это на сирийском направлении, где Египет поддерживает Дамаск, а Турция нет. В последнее время египтяне ведут активную дипломатическую работу, призывая своих союзников в Персидском заливе поддержать сирийского президента Башара Асада, глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что Каир не намерен препятствовать возвращению Сирии в Лигу арабских государств. По его же словам, «турецкая сторона говорит об открытии каналов для диалога с Египтом, но одних слов недостаточно, и они должны сочетаться с действиями». Пока же, как пишет турецкое издание Sabah, в Турции говорят о стремлении «возродить исторический союз с народом Египта и с грустью воспринимают его солидарность с Грецией», имея в виду совместные усилия Афин и Каира в разработке месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Шахматная партия. 1962

Но что будет дальше, никто не знает. Ас-Сиси заинтересован в скорейшем завершении войны в Ливии, установлении полноценного контроля на ливийско-египетской границе и ликвидации всех исламистских группировок, действующих на территории Ливии, включая «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эрдоган их сдает. Но что он намерен получить взамен, кроме активизации торгово-экономического сотрудничества с Египтом, и чем завершится его третья попытка договориться с Ас-Сиси?