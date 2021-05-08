Казань, , 12:38 — REGNUM В Татарии за сутки подтвердились 35 новых случаев заражения коронавирусом, из них один — завозной, остальные — контактные. Днем ранее заболели 33 человека. Всего по состоянию на 8 мая зарегистрировано 20 738 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели с начала наблюдения 17 712 пациентов, за сутки выписались 19 человек. Скончался за все время 471 носитель вируса. Новых жертв инфекции за минувший день не зафиксировано. Число активных больными возросло на 16 человек и достигло 2555.

Госпитализация за сутки потребовалась 22 жителям, 13 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 11 носителей вируса, 12 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8329 новых случаев заражения выявлены в 83 регионах России из 85. При этом 18,3% новых случаев не имели клинических проявлений болезни. За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 370 человек. Выздороветь от COVID-19 по данным на 8 мая смогли 8255 человек.

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