Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 8 мая.

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Жертвами COVID-19 стали 73-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 68 и 79 лет. Все ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области скончался 4 121 человек.

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