Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 209 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 8 мая. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 36 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (76), в остальных территориях — от одного до восьми случаев. Менее четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 10,5% — дети.

В Ростовской области за весь период пандемии зарегистрирован 89 701 случай заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 80 331 пациент.

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