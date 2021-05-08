Белград, , 12:25 — REGNUM Директор департамента по делам Косово и Метохии Петр Петкович на пресс-конференции 7 мая заявил, что заявления премьер-министра временных учреждений Приштины Альбина Курти о том, что Приштина подаст «иск о геноциде» против Белграда, является еще одной попыткой отвлечь общественное внимание от того факта, что Приштина не может решить социально-экономические проблемы граждан. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Петкович отметил, что Альбин Курти вместо того, чтобы заниматься популизмом среди своих соотечественников, объявляя какой-то иск против Белграда, должен понять, что «он больше не оппозиция и политический диверсант», а что он взял на себя большую ответственность, заняв новую должность.

«Заявление Курти о судебном процессе против Сербии, помимо того, что это непостижимо, поскольку самопровозглашенное Косово не является государством, является еще одной попыткой отвлечь общественное внимание от насущных проблем населения», — подчеркнул Петкович.