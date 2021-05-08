Казань, , 12:37 — REGNUM В Татарии с начала прививочной кампании иммунизацию антиковидными препаратами прошли 272 385 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в регионе привили 4530 жителей. Вторую дозу препарата, по информации на 8 мая, получили 190 568 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, за минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 38 982 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,1%.

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