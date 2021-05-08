Кемерово, , 11:46 — REGNUM Отопительный сезон в Кемерове завершится 12 мая. Об этом сообщила мэрия города.

Напомним, ранее Сибирская генерирующая компания сообщила, что не планирует отключать отопление в домах жителей Кузбасса в ближайшие дни.

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«В связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха и положительным гидрометеорологическим прогнозом подачу тепла завершат в промышленных и административных зданиях, жилых домах, школах, детских садах», — уточнили в городской администрации.

По данным Кемеровского гидрометцентра, сегодня, 8 мая, в областной столице днём ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, +13…+15°С.