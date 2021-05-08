8 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине обратили внимание на то, что Белый дом исправил заявление заместителя пресс-секретаря Карин Жан-Пьер о возможном вступлении Украины в НАТО.

Оксана Переможенко, , 13:54 — REGNUM Белый дом исправил заявление своего представителя, заместителя пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, о возможном вступлении Украины в НАТО. Изначально Жан-Пьер заявила, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако потом пресс-служба Белого дома в своей стенограмме зачеркнула эту часть заявления, оставив лишь слова о том, что двери НАТО «должны быть открытыми для желающих». Белый дом также пояснил американским СМИ, что Жан-Пьер якобы «оговорилась» и её слова не отражают официальной политики Вашингтона.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канал «Бородатая Бабушка». В социальной сети Facebook новость прокомментировали читатели издания «Страна.ua». Многие отметили, что ничего нового в произошедшем нет, так как Украине и ранее указывали не ее перспективы членства в НАТО.

Белый дом (cc) angela n

«Та боятся они нас! Развалим НАТО к такой-то матери», — иронизирует Людмила.

«Так, а что поменялось? Морковка старая», — отметил Владимир Васильевич.

«Двери открыли, но ров выкопали…» — пишет Владимир С.

«Чтобы дверями не прибило случайно», — добавила Мила Мила.

«На дверях написано «только для белых». Туда только заглядывать можно», — пишет Evgenii.

«Ну и дебилы наша власть. Вместо того чтобы с соседями жить дружно, они со всеми разругались! Наша страна по своему расположению должна быть внеблоковой, иначе она при любом раскладе будет полем боя. И самое обидное, что до последнего украинца, независимо от того, на каком языке он говорит», — добавил Stanislav.

«Давайте жить дружно!» Цитата из м∕ф «Лето кота Леопольда». Реж. Анатолий Резников. 1983. СССР

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«У нас и так самая сильная армия во Вселенной, Пэдро (Порошенко. — О. П.) не даст сбрыхать, на кой кляп нам та Натаха», — иронизирует Серж Ч.

«Наши двери открыты, кроме тех случаев, когда закрыты», — шутит Artem.

«Классно говорит [бывший министр юстиции Украины Елена] Лукаш — морковку для ослика обновили», — отметил Пётр К.

«А вообще, зря, конечно, нас не берут. Мы бы их нагодували, взули, вдягнули (накормили, одели, обули. — О. П.). Сам пишу эти слова и ржу, не могу, надеюсь, все скучали за этой хохмой?» — иронизирует Серж Ч., вспоминая о ранее сказанных словах экс-президента Петра Порошенко об украинской армии: одетой, обутой, накормленной.

«Где теперь наша путеводная звезда, в каком месте ее искать. Правильно — в **пе», — добавила Людмила.

«Открытые двери» на балконе 25-го этажа. Ласкаво просимо (милости просим. — О. П.)», — шутит Андрей.

«Открытые двери — это разумно. В случае случайного проникновения через них легче выкинуть», — отметил Vova O.

«Может, это отрезвит хоть немного нашего шустрого малыша», — добавила Liudmila N.

«Байден в курсе что уже на «Миротворце»?» — не без иронии спросил Валерий Васильевич.

«Да ладно, они же наши «великі друзі» (большие друзья. — О. П.)», — добавил Александр Д.

Дверь Geometria.ru

«Никому Украина там не нужна! Так и в Евросоюзе, так и в НАТО! Чем скорей это все поймут, тем будет лучше для всех, и в первую очередь для народа. Максимум — это безвиз. Как мне кажется, то, что Зеленский хочет встретиться с Путиным, это важный шаг, в котором нужно попытаться начать путь к решению конфликта!!! Потому что Европа и Америка только языками чешут или типа санкции делают (накладывают. — О. П.), больше ничего, [нет] каких-то конкретных действий!!!» — отметил Виталий Г.

«Потому что Путин дал ясно понять, что Киев, Харьков, Донецк, Одесса и Днепропетровск — родные России города. И никто их не оставит и не отдаст. В Вашингтоне это учли и решили, что открытого конфликта с Россией ради какой-то там Украины им не нужно», — подытожил Andrey T.

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