Солт-Лейк-Сити, США, , 12:18 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» переиграл команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу хозяев со счетом 127:120.

Наиболее результативным игроком встречи стал хорватский легкий форвард «джазменов» Боян Богданович, набравший в матче 48 очков.

У «Денвера» самым результативным оказался легкий форвард Майкл Портер, который набрал за встречу 31 очко.

Отметим, это третья подряд победа «Юты», которая 9 мая встретится с клубом «Хьюстон Рокетс». «Денвер» выиграл прошлый матч и в этот же день сыграет с командой «Бруклин Нетс».