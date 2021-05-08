Казань, , 12:36 — REGNUM В Татарии за время майских праздников возросло число нарушений антиковидных требований. С 4 мая в республике проверили 712 объектов, в том числе торговые точки, кафе, детсады, театры, музеи и другие. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в 129-ти. Об этом сообщила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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По её словам, в праздники некоторые объекты позволили «себе расслабиться» и забыть о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции. Еженедельно регистрируется 18% нарушений, ранее фиксировали около 7%, уточнила спикер.

Сотрудниками Роспотребнадзора составлен 71 протокол, материалы проверок направлены в суд. Отмечается, что самыми злостными нарушителями являются учреждения общепита. Ими не соблюдаются заполняемость зала и рассадка клиентов на необходимую дистанцию, отсутствуют антисептики и маски у персонала, резюмировала Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, что в помещениях, где скапливается большое количество людей и невозможно соблюдать безопасную дистанцию, относятся к рисковым местам с точки зрения заражения коронавирусом. К таким местам отнесены кафе, рестораны и кинотеатры.

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