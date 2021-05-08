Пекин, , 11:41 — REGNUM Ракета-носитель Long March-2C «Чанчжэн-2C» стремя спутниками семейства «Яогань-30» успешно стартовала с космодрома «Сичан» на юго-западе Китая 7 мая. Об этом сообщает газета China Daily.

В качестве полезной нагрузки использовался малый спутник Tianqi-12. Пуск пошёл в штатном режиме, все аппараты достигли расчётных орбит. Отмечается, что этот запуск стал 369-ым пуском для ракет серии Long March «Чанчжэн».

Подробная информация о предназначении спутников семейства «Яогань-30» не разглашается. Китайские СМИ отмечают, что эти аппараты используются для зондирования электромагнитной обстановки и технических испытаний. Эксперты предполагают, что спутники «Яогань-30» применяются для радиоэлектронной разведки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля с космодрома «Вэньчань» была запущена ракета-носитель Long March 5B с первым модулем будущей китайской орбитальной станции.

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