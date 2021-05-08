Новосибирск, , 11:37 — REGNUM В Новосибирске в рамках акции «Сад памяти» в сквере перед авиационным заводом им. В. П. Чкалова высадили кусты сирени — в память о заводчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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«Новосибирск в этом году впервые отмечает День Победы в новом статусе — «Города трудовой доблести». Мы получили это звание в том числе благодаря труду работников авиационного завода им. В. П. Чкалова, — отметил мэр города Анатолий Локоть. — В годы Великой Отечественной войны завод принял у себя оборудование пяти эвакуированных авиапредприятий из Киева, Ленинграда, Москвы. За годы войны Чкаловский завод изготовил около половины всех советских истребителей».

По словам директора предприятия Сергея Панасенко, война унесла жизни половины штата заводчан.

«Более 4,5 тысяч сотрудников нашего завода ушли на фронт, более 2,5 тысяч из них не вернулись. Их места за станками, кульманами, стапелями заняли женщины и подростки, которые практически жили на заводе, выполняя государственное задание, — уточнил Панасенко. — За годы Великой Отечественной войны завод произвёл более 15 тысяч истребителей, которые составили основу венно-воздушных сил Красной армии».

Напомним, в 2020 году в рамках акции «Сад Памяти» в мемориальной зоне набережной Обского водохранилища в микрорайоне ОбьГЭС было высажено 145 кустов сирени и восемь елей.