8 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Складывается впечатление, что Анкара вступила в закрытые переговоры с Константинопольским патриархатом, предлагая ему решить застарелые и болезненные проблемы, но в самой Турции, а не где-то еще. Сможет ли, а главное, захочет ли Вашингтон перебить предложение, которое способно сделать Фанару администрация Эрдогана, покажет время.

Станислав Стремидловский, , 13:49 — REGNUM Греческие издания обратили внимание на интригующее заявление, которое президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал во время ифтара в резиденции Чанкая в Анкаре, куда он пригласил представителей меньшинств — константинопольского патриарха Варфоломея, сирийского православного митрополита Юсифа Четина, главного раввина Турции Исхака Халева, армянского константинопольского патриархата Саака Машаляна и других. Как сообщает портал Greek City Times со ссылкой на турецкую проправительственную газету Sabah, Эрдоган призвал греков, которые «покинули» Турцию в предыдущие десятилетия, вернуться домой.

Сайт президента Турции

На момент подписания Лозаннского договора 1923 года в Константинополе/Стамбуле проживало 125 тысяч греков. Однако после преследований со стороны турецкого государства их численность сократилась до тысячи человек. Знаковым стал погром, устроенный греческой общине в Стамбуле в 1955 году. Она состояла в основном из семей торговцев и насчитывала на тот момент около 100 тысяч человек. «Турецкие лидеры пытались отвлечь общественность от огромных экономических проблем страны, настроив ее против процветающего греческого меньшинства, — напоминает американский греческий портал Greek Reporter. — 28 августа 1955 года премьер-министр Турции Аднан Мендерес публично заявил, что киприоты-греки планируют массовые убийства киприотов-турок. Вспышка гнева последовала за взрывом самодельного устройства в турецком консульстве в Салониках — доме, где родился Кемаль Ататюрк, основатель современного турецкого государства. 6 сентября начались погромы греческой собственности в стамбульском районе Пера. Грабежи продолжались до утра 7 сентября, когда вмешалась армия, поскольку ситуация грозила выйти из-под контроля. Ярость толпы не пощадила и некоторые магазины, принадлежащие армянам и евреям. Беспорядки привели к разрушению 4348 магазинов, 110 гостиниц, 27 аптек, 23 школ, 21 фабрики, 73 церквей, примерно тысячи домов, принадлежащих грекам».

Борис Ефимов. Маршаллизированная Греция. 1949

Трудно представить, что нынешние греки, потомки беженцев из Турции, даже при условии предоставления Анкарой всевозможных гарантий и компенсаций, рискнут вернуться «домой». Этого не может не понимать Эрдоган. Поэтому очевидно, что его призыв был рассчитан на другую аудиторию и менее всего затрагивал Грецию. Как уже отмечало ИА REGNUM, у турецкого правительства не складываются отношения с администрацией президента США Джо Байдена, которая создает проблемы Эрдогану. В этом контексте, на наш взгляд, помимо «курдской карты» Вашингтон может разыгрывать против Анкары и армянскую, и греческую. Так, 25 марта американский президент принял участие в Zoom-конференции, посвященной Дню независимости Греции, которую организовала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американка греческого происхождения. По словам главы Greek America Foundation Грегори Паппаса, который присутствовал на этой виртуальной встрече, Байден «назвал Варфоломея одним из двух самых похожих на Христа людей, которых он когда-либо встречал в своей жизни, и пригласил его посетить Белый дом, когда тот позже приедет в США в течение года».

Акрополь. Афины, Греция. Дарья Алексеева © ИА REGNUM

Что говорит о возможности потенциального признания Байденом вслед за Геноцидом армян и проблемы изгнания греков из Османской империи. Не исключено, что подобная перспектива заставила действовать Анкару. Помимо призыва Эрдогана к грекам в ходе ифтара, где, кстати, константинопольский патриарх сидел рядом с турецким президентом, обращает на себя внимание торжественный прием, устроенный послом Турции в США Хасаном Муратом Мерджаном, заступившим на этот пост в марте сего года. А до отбытия в Вашингтон посол встретился с патриархом Варфоломеем и лидерами турецкой еврейской общины. На самом приеме, как рассказывает греческий портал lawandorder. gr, одним из почетных гостей был митрополит Элпидофор, возглавляющий Американскую греко-православную архиепископию в подчинении Константинопольского патриархата. При этом издание отмечает, что митрополит не стал афишировать свое присутствие в посольстве и, в принципе, в последние дни «уклоняется от комментариев по вопросам, касающихся Турции». Помимо того, «Элпидофор не чувствовал необходимости поздравлять американского президента с этим историческим решением (признанием Геноцида армян — С. С.)». Из чего можно сделать вывод, что Анкара вступила в закрытые переговоры с Константинопольским патриархатом, предлагая ему решить застарелые и болезненные проблемы, но в самой Турции, а не где-то еще.

Греческий плакат, посвящённый восстановлению исторических границ Греции

На это намекает и тот факт, что во время ифтара в резиденции Чанкая, по данным газеты Orthodox Times, состоялась отдельная часовая встреча между митрополитом Халкидонским Эммануэлем, занимающим вторую позицию в Константинопольском патриархате, и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, «близким соратником и советником Эрдогана». Судя по всему, Анкара выстраивает схему, которая должна руками Фанара разрядить политическую взрывоопасность «греческого вопроса». Это и в интересах Константинопольского патриархата, поскольку он заинтересован в возвращении собственности, которую отнимали у него в разные годы кемалистские правительства, например, знаменитой Халкинской богословской школы. Сможет ли, а главное, захочет ли Вашингтон перебить предложение, которое способна сделать Фанару администрация Эрдогана, покажет время.