Москва, , 11:28 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 8329 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 8329 новых случаев заражения выявлены в 83 регионах России из 85. При этом 18,3% новых случаев не имели клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 370 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 8255 человек.

В целом, ситуация с коронавирусом в России остается стабильной. Незначительный рост фиксируется в Москве — 2765 случаев за сутки. В Санкт-Петербурге ситуация без изменений — 726 случаев за сутки.

Далее следуют: Московская область (630), Ростовская область (209), Воронежская область (139).