Пенза, , 12:32 — REGNUM В Пензенской области вторые сутки подряд регистрируется по 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время наблюдения, по данным общероссийского оперативного штаба на 8 мая, подтверждено 45 566 случаев инфицирования.

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Выздоровели после болезни 42 911 пациентов, за сутки — 87 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 686 жителей, четверо — за сутки. На 13 человек сократилось за минувший день число активных больных. На 8 мая их насчитывается 1969 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил освобождать от штрафов согласившихся привиться от коронавируса.

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