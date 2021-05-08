Миддлтон, , 11:23 — REGNUM Новый патч многопользовательской игры Call of Duty: Warzone ослабил штурмовую винтовку CR-56 AMAX. Об этом 7 мая сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики уменьшили показатель возможного минимального урона лишь на одну единицу — с 32 до 31. Стоит отметить, что изменения коснулись только версии CR-56 AMAX в Warzone, в Call of Duty: Black Ops Cold War показатели винтовки остались на прежнем уровне.

Студия Raven Software также решила ослабить винтовку FARA 83 и многозарядный дробовик Streetsweeper (его общие и необычные варианты убрали с земли, а редкие и эпические — из ящиков).

Напомним, в конце апреля 2021 года Raven Software исправила раздражающую игроков ошибку в Call of Duty: Warzone. Благодаря ей нечестные геймеры могли проходить сквозь объекты на карте, получая возможность беспрепятственно устранять противников.

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