Ульсан, Южная Корея, , 12:18 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет полную поддержку проекту по строительству крупнейшей в мире плавучей ветряной электростанции (ВЭС) в южнокорейском городе Ульсан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В ходе поездки в Ульсан, глава государства отметил, что к 2030 году у побережья города появится плавучий морской ветроэнергетический комплекс мощностью 6 ГВт, что соответствует объёму электроэнергии, вырабатываемой шестью атомными электростанциями старого типа.

По словам Мун Чжэ Ина, данный проект позволит создать 210 тыс. рабочих мест, а после запуска комплекса — сократить выбросы углерода на 9,3 млн тонн в год.

Президент также попросил всех участников проекта приложить усилия для его успешной реализации.