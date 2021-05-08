Нур-Султан, , 11:16 — REGNUM Казахстанский боксер Геннадий Головкин планирует провести поединок с непобеждённым на профессиональном ринге бразильцем Эскиве Фалькао, сообщает Sports.kz.

По предварительным данным, Головкин планирует повести добровольную защиту титула чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в августе 2021 года.

Фалькао занимает пятую строчку в рейтинге IBF. Он также является призером Олимпийских игр 2012 года. В финале Олимпийских игр бразилец проиграл японцу Риоте Мурату.

Отмечается, что Геннадий Головкин не отказывается от поединка с суперчемпионом WBA японцем Риотой Муратой в декабре 2021 года.

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