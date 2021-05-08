, 11:22 — REGNUM Перед правительством Татарии поставлена задача организовать праздничные мероприятия в честь Дня Победы на самом высоком уровне. Соответствующее поручение прозвучало 8 мая от главы республики Рустама Минниханова.

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Необходимо уделить пристальное внимание ветеранам Великой Отечественной войны: фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто внёс свой вклад в общую Победу, отметил руководитель субъекта федерации.

На сегодняшний день в республике проживает чуть больше 24 тыс. ветеранов, из которых лишь 601 человек — непосредственные участники войны.

«С каждым годом рядом с нами остаётся всё меньше ветеранов. Нужно оказать им достойное внимание, поблагодарить за ратный подвиг и самоотверженный труд в тяжелые для страны годы», — поручил Минниханов.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 7 мая в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошел концерт, посвященный предстоящему Дню Победы. Глава Татарии Рустам Минниханов вручил родственникам награды погибших героев Великой Отечественной войны. Всего было передано родственникам пять медалей и орденов. Трое из награждаемых героев погибли на фронтах, а двое вернулись домой и ушли из жизни в 70-х годах прошлого столетия.

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