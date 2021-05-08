Майами, США, , 12:17 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась в пользу хозяев со счетом 121:112.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» из Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс, набравший в матче 27 очков. Еще 25 очков принес своей команде его одноклубник — защитник Энтони Эдвардс.

В составе «Майами» самым результативным оказался легкий форвард Джимми Батлер, который немного не добрал до дабл-дабла с 25 очками и восемью подборами.

Отметим, в следующем матче «Майами», проигравший прошлую встречу, 9 мая встретится с клубом «Бостон Селтикс». «Миннесота» потерпела третье подряд поражение и днем позже сыграет с командой «Орландо Мэджик».