Элиста, , 11:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 8 мая.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 354 случая смерти среди пациентов ковидных госпиталей.

ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие в Калмыкии выявили десять новых носителей коронавируса. Это на шесть случаев заражения меньше, чем днём ранее.

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