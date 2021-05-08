Берлин, , 11:09 — REGNUM Запуск завода по производству электромобилей Tesla в коммуне Грюнхайде вблизи Берлина состоится не ранее 2022 года. Об этом сообщает немецкое издание Automobilwoche.

По данным издания, глава американской компании Илон Маск продлил сроки запуска завода до января 2022 года. Ранее планировалось, что первый завод по выпуску электромобилей Tesla в Европе будет запущен летом 2021 года.

Отмечается, что перенос даты пуска завода связан с задержкой получения соответствующего разрешения от регулирующих органов. Также запуску предприятия мешают проблемы со строительством площадки для производства аккумуляторов.

Компания Tesla начала строительство завода под Берлином в марте 2020 года. Планируется, что на этом заводе будет работать около 40 тысяч сотрудников. На первом этапе завод будет выпускать около 100 тысяч электромобилей в год, позже мощность будет доведена до 500 тысяч автомобилей.

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