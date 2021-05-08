Москва, , 11:07 — REGNUM Со временем у всех нормальных людей отношение к празднику 9 Мая и Дню Победы, конечно меняется. Так считает член президиума генерального совета партии «Единая Россия», член бюро высшего совета партии, руководитель фракции ЕР в Государственной Думе РФ Сергей Неверов. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил:

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«Потому что это — история, которую нельзя забыть потому, чтобы эти страшные события не повторились. Особенно, трогательно мы относимся к ветеранам, которые уходят, которых становится всё меньше. Когда есть попытки переписать историю, забыть её или представить по-другому — это, конечно, недопустимо.

Поэтому у всех людей отношение ко дню Победы становится более трепетным. По крайней мере — у нормальных людей».

Как сообщало ИА REGNUM, в фильме «Война за память» в эфире телеканала «Россия 1» президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки переписать историю Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться. Он привел в пример резолюцию, принятую сеймом Польши, согласно которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени лежит на Германии и СССР. Кроме того, в документе советские войска, участвовавшие в освобождении Польши в 1944—1945 годах, оцениваются как «оккупационные силы».