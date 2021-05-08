Ванкувер, Канада, , 11:04 — REGNUM Игра Mass Effect Legendary Edition предоставит геймерам возможность использовать старую схему управления вездеходом «Мако». Об этом 7 мая сообщил портал GamesRadar.

Ранее студия BioWare сообщила, что «Мако» получит усовершенствованное управление, улучшенную перезарядку щита и новые двигатели для увеличения скорости. Руководитель отдела студии, отвечающего за дизайн среды, — Кевин Мик отметил, что разработчики понимали, что некоторым геймерам могут не понравиться эти изменения.

«Для тех, кто любит боль, мы оставили функцию, позволяющую сделать управление как бы более близким к оригинальному», — сказал Мик.

Напомним, релиз ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Mass Effect Legendary Edition запланирован на 14 мая 2021 года. Ранее BioWare выложила в сеть множество визуального и музыкального контента из оригинальной трилогии Mass Effect.

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