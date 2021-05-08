Даллас, США, , 11:09 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Кливленд Каквальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу хозяев со счетом 110:90.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Кливленда» Коллин Секстон, набравший в матче 27 очков.

У «Далласа» самым результативным оказался словенский разыгрывающий Лука Дончич, которые немного не добрал до дабл-дабла с 24 очками и восемью подборами.

Отметим, это третья подряд победа «Далласа», который 10 мая снова встретится с «Кливлендом», потерпевшим девятое подряд поражение.