Казань, , 11:01 — REGNUM В Татарии с начала санитарно-экологического двухмесячника выявлено более 2 тыс. несанкционированных свалок, 76% из которых ликвидированы. В конце апреля их насчитивалось 1100.

Как заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, всего с 1 апреля выявлено около 3 тыс. нарушений, составлено 1822 протокола, наложено штрафов на сумму более 7 млн рублей.

По Казани в сфере обращения с отходами выявлено 208 нарушений. К административной ответственности привлекли 22 юридических, 58 должностных лиц и 28 граждан. В большинстве муниципальных районов оперативно реагируют на выявляемые нарушения. Всего районами в период двухмесячника на полигоны вывезено более 280 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, задействовано свыше 500 тыс. человек, 8 тыс. единиц спецтехники, посажено более 350 тыс. деревьев и кустарников.

Кроме этого, продолжаются авиаоблеты территории республики. На 8 мая в соответствии с графиком обследования проинспектировано 22 района. Выявлено 930 нарушений, основная часть из которых мусорные свалки, добавил министр.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии дорожные службы по состоянию на 7 мая уже собрали с обочин автотрасс порядка 4790 кубометров твердых бытовых отходов. Ежедневно в санитарной очистке принимают участие 626 человек и 173 единицы спецтехники.

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