Москва, 8 мая 2021, 10:57 — REGNUM Сервис Rabota.ru провел исследования, согласно которому, почти 76% граждан России считают, что заработные платы чиновников неоправданно высоки.

Был проведен опрос, который показал, что 79% респондентов, считают заработные платы чиновников слишком высокими. По мнению большинства респондентов, чиновники должны зарабатывать в среднем около 88,9 тыс. руб. в месяц.

Также среди профессий, чьи заработные платы завышены, граждане указали:

топ-менеджеры (38%)

риелторы (29%)

финансисты (25%)

юристы (22%)