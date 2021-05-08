Москва, 8 мая 2021, 10:57 — REGNUM Сервис Rabota.ru провел исследования, согласно которому, почти 76% граждан России считают, что заработные платы чиновников неоправданно высоки.
Был проведен опрос, который показал, что 79% респондентов, считают заработные платы чиновников слишком высокими. По мнению большинства респондентов, чиновники должны зарабатывать в среднем около 88,9 тыс. руб. в месяц.
Также среди профессий, чьи заработные платы завышены, граждане указали:
топ-менеджеры (38%)
риелторы (29%)
финансисты (25%)
юристы (22%)