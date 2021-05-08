Элиста, , 10:52 — REGNUM Ещё десять жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 8 мая. Это на шесть случаев заражения меньше, чем днём ранее.

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Лечение в стационарах получают 126 пациентов с COVID-19, из них восемь человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 304 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 532 случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 840 пациентов.

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