Москва, , 10:46 — REGNUM Заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артём Бичаев считает, что со временем праздник 9 Мая в сознании людей не меняется. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил, что акция «Бессмертный полк» — яркое тому подтверждение.

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«Считаю, что День Победы — это главный праздник нашей страны. Это память, которая в нашей крови и это часть нашего генетического кода. Я искренне верю, что так было, есть и будет. И акция «Бессмертный полк» тому яркое подтверждение. Единение людей всех возрастов, должностей и национальностей в этой акции имеет просто фантастический масштаб, а значит, что ничего не поменялось в головах и сердцах у людей!

Безусловно, существуют люди, которые считают иначе, люди, которые пытаются перевернуть историю и умалить подвиг советский людей. Но это наша обязанность и долг сделать все для того, чтобы память о подвиге народа жила в каждом следующем поколении!

Сегодня, накануне 9 мая мы поздравляем наших ветеранов чтим память ушедших героев. В том числе и я сегодня побываю в гостях у нескольких ветеранов в Дагестане. Но, что очень важно, такие «добрые дела» в последние годы все чаще приобретают характер не разовых акций к празднику, а целой системы, и даже дружбы с нашими ветеранами.

Я часто бываю в Дагестане по работе и у меня уже есть ветераны, к которым я заезжаю в гости на чашку чая независимо от времени года и числа на календаре. Молодые ребята в каком-то смысле берут шефство над ветеранами, помогают им в быту, ходят за продуктами. Все это и есть свидетельство того, что мы все делаем правильно!» — отметил Артём Бичаев.

Напомним, в 2019 году шествие «Бессмертного полка» собрало более десяти миллионов человек по всей России.