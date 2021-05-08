Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет 46-летняя женщина, обвиняемая в неисполнений обязанностей по воспитанию ребёнка и оставлении его в опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле 2021 года женщина оставила своего четырёхлетнего сына без еды и верхней одежды на улице и ушла. Ребёнка обнаружил прохожий и отвёл в полицейский участок. Выяснилось, что мальчик жил в ненадлежащих условиях и нерегулярно питался. Ребенок находится на лечении в медицинском учреждении.

Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Главе администрации Ворошиловского района внесено представление за бездействие комиссии по делам несовершеннолетних.