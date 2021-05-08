Казань, , 10:55 — REGNUM В Татарии большинство сельхозпредприятий к середине мая завершат посевную. В сутки технический потенциал аграриев позволяет засевать более 100 тыс. гектаров.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова, весенне-полевые работы проведены на площади 920 тыс. гектаров, или 52% от плана. Из них яровые зерновые — 682 тыс. га, масличные — 100 тыс. га, сахарная свёкла — 42 тыс. га. Свыше 80% полей засеяли в Нурлатском, Заинском, Тетюшском, Аксубаевском и Ютазинском районах. В ближайшие дни они полностью завершат посевные работы. Свыше 70% — у Мензелинского и Азнакаевского районов. Из-за географического расположения относительно низкий процент выполнения работ у северных районов. Но и они планируют выйти на максимальную производительность в ближайшее время, заверил глава ведомства.

Кроме этого, провели повторную ревизию состояния озимых культур. Площади предстоящего пересева пока составляют чуть более 10%. Основными причинами гибели культур являются нарушения технологий, в том числе сев по плохим предшественникам, несоблюдение сроков сева и некачественная система защиты.

Министр призвал аграриев следить за состоянием паровых полей. Пока засеяно сидератами 33 тыс. гектаров, или 10% всех паровых участков.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии аграриям предстоит провести яровой сев на площади почти 1,8 млн га, из которых зерновые занимают 1,1 млн га, кормовые — 370 тыс. га, технические культуры — 344 тыс. га. В республике имеется 720 единиц посевных комплексов, которыми засеиваются более 70% зерновых.

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