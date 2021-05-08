Москва, , 10:37 — REGNUM Специалисты космодрома «Восточный» получили 36 спутников британской компании OneWeb для подготовки к запуску. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Для выведения спутников на орбиту будет использоваться ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Старт должен состояться до конца мая 2021 года.

Предстоящий запуск станет четвёртым коммерческим стартом с «Восточного» в интересах OneWeb. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуски спутников OneWeb с космодрома в Амурской области будут проводиться ежемесячно.

Британская компания OneWeb создаёт группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосной связи. Запуски осуществляются посредством российских ракет-носителей с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

Сейчас на орбите находится 182 спутника OneWeb. Общее число аппаратов в составе группировки должно превысить 600 спутников.

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